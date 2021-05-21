В Совфеде оценили заявление Маска об усилении диалога между Россией и США

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о необходимости усиления коммуникаций между Россией и Соединёнными Штатами.

«Я думаю, что любое сотрудничество, любые контакты всегда идут на пользу. Мы никогда не отказываемся от таких контактов, если они полезны обеим сторонам. Возможно, на научной почве, на почве продвижения различных идей, совместных разработок мы быстрее найдём общий язык, чем в политических спорах с американцами», — уточнил сенатор.

Так, по его мнению, практическая работа с партнёрами может поспособствовать политикам «быстрее разгребать «завалы».

На этом фоне Джабаров также упомянул о состоявшейся ранее встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Одно то, что мы встретились, — это уже неплохо», — заявил он.

При этом сенатор считает, что в случае встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет «каких-то прорывных решений», но «тем не менее это всё равно некое смягчение напряжённости» в отношениях двух стран.

Ранее на просветительском марафоне «Новое знание» Маск выступил за усиление диалога между Россией и США.