Маск допустил скорое официальное появление Tesla в России

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Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.
Маск допустил скорое официальное появление Tesla в России
  • Reuters

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе», — цитирует РИА Новости Маска.

Он сообщил, что «также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ».

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил Маск.

Ранее сообщалось, что Маск в режиме видеоконференции выступит на просветительском марафоне «Новое знание».

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