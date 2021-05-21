Маск допустил скорое официальное появление Tesla в России

Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе», — цитирует РИА Новости Маска.

Он сообщил, что «также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ».

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил Маск.

Ранее сообщалось, что Маск в режиме видеоконференции выступит на просветительском марафоне «Новое знание».