Песков не исключил возможность встречи Путина и Маска
- РИА Новости
«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
На вопрос о том, ведётся ли уже какая-либо подготовка к возможной встрече, пресс-секретарь ответил отрицательно.
В феврале сообщалось, что Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в социальную сеть Clubhouse.
Позднее Кремль обращался за разъяснениями к Маску по поводу этого предложения.