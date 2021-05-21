Песков не исключил возможность встречи Путина и Маска

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что встреча президента России Владимира Путина и руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска может состояться.
Песков не исключил возможность встречи Путина и Маска
  • РИА Новости

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, ведётся ли уже какая-либо подготовка к возможной встрече, пресс-секретарь ответил отрицательно.

В феврале сообщалось, что Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в социальную сеть Clubhouse.

Позднее Кремль обращался за разъяснениями к Маску по поводу этого предложения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить