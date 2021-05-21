Песков не исключил возможность встречи Путина и Маска

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что встреча президента России Владимира Путина и руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска может состояться.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, ведётся ли уже какая-либо подготовка к возможной встрече, пресс-секретарь ответил отрицательно.

В феврале сообщалось, что Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в социальную сеть Clubhouse.

Позднее Кремль обращался за разъяснениями к Маску по поводу этого предложения.