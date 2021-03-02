В Кремле отреагировали на предложение Маска пообщаться в Clubhouse

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Кремль обращался за разъяснениями к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску в связи с предложением к Twitter-аккаунту российского президента Владимира Путина пообщаться в социальной сети Clubhouse.
В Кремле отреагировали на предложение Маска пообщаться в Clubhouse
  • Reuters

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что никакого ответа не было. Он предположил, что предложение «не имеет отношения к Илону Маску», и добавил, что «скорее всего, эта тема исчерпана».

В феврале сообщалось, что Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в социальную сеть Clubhouse.

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