В Кремле отреагировали на предложение Маска пообщаться в Clubhouse

Кремль обращался за разъяснениями к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску в связи с предложением к Twitter-аккаунту российского президента Владимира Путина пообщаться в социальной сети Clubhouse.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что никакого ответа не было. Он предположил, что предложение «не имеет отношения к Илону Маску», и добавил, что «скорее всего, эта тема исчерпана».

В феврале сообщалось, что Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в социальную сеть Clubhouse.