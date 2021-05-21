В Кремле рассказали о работе дипломатов над нормализацией отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские дипломаты активно работают над нормализацией отношений двух стран. Об этом сообщило РИА Новости.

Песков после выступления на форуме «Новое знание» рассказал, что политические вопросы не обсуждались, в том числе во время общения с с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском.

По его словам, отсутствие политики не помешало возникновению взаимной симпатии.

Песков считает, что взаимная симпатия учёных, технологов, студентов и визионеров может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений.

«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определённые наработки за последние дни», — заявил он.

Ранее Песков не исключил, что президент России Владимир Путин и Илон Маск «со временем когда-нибудь» могут провести встречу.