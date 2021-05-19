Bloomberg: США отказались вводить санкции против Nord Stream 2

Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Госдепартамент подтвердил это в докладе, который был представлен конгрессу.

В частности, в нём говорится, что Nord Stream 2 AG ведёт подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако от новых ограничительных мер было решено отказаться по причинам, связанным с национальной безопасностью.

Ранее в Белом доме заявили, что по-прежнему считают СП-2 геополитическим проектом России.

Накануне в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании.

В Кремле отметили, что пока речь идёт об «обезличенных публикациях», однако факт их появления «сам по себе достаточно позитивен».