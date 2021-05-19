В Белом доме назвали «Северный поток — 2» геополитическим проектом

Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России, заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод «Северный поток — 2» — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнёров НАТО», — приводит её слова РИА Новости.

Жан-Пьер отказалась комментировать ожидаемый доклад Госдепартамента по «Северному потоку — 2», посоветовав обратиться во внешнеполитическое ведомство.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора.

В Кремле подчеркнули, что пока речь идёт об «обезличенных публикациях», однако факт их появления «сам по себе достаточно позитивен».