В Белом доме назвали «Северный поток — 2» геополитическим проектом

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Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России, заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме назвали «Северный поток — 2» геополитическим проектом
  • Reuters

«Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод «Северный поток — 2» — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнёров НАТО», — приводит её слова РИА Новости.

Жан-Пьер отказалась комментировать ожидаемый доклад Госдепартамента по «Северному потоку — 2», посоветовав обратиться во внешнеполитическое ведомство.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора.

В Кремле подчеркнули, что пока речь идёт об «обезличенных публикациях», однако факт их появления «сам по себе достаточно позитивен».

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