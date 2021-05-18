Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля
- Reuters
«Госсекретарь обсудил усилия США по прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей», — отмечается в сообщении на сайте американского Госдепа.
Дипломаты также обсудили пути продвижения вперёд для выхода из кризиса.
Американская сторона, как указал Прайс, продолжит взаимодействовать с Израилем, палестинскими властями и другими заинтересованными сторонами региона с целью снизить напряжённость и положить конец боевым действиям.
Ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.
Также в Израиле заявили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая.