Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля
  • Reuters

«Госсекретарь обсудил усилия США по прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей», — отмечается в сообщении на сайте американского Госдепа.

Дипломаты также обсудили пути продвижения вперёд для выхода из кризиса.

Американская сторона, как указал Прайс, продолжит взаимодействовать с Израилем, палестинскими властями и другими заинтересованными сторонами региона с целью снизить напряжённость и положить конец боевым действиям.

Ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

Также в Израиле заявили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая.

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