В Израиле сообщили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая
- Reuters
«На 19:00 понедельника с начала кампании (10 мая) около 3 350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила около 90% из них», — приводит ТАСС заявление израильской армии.
Армия отмечает, что эффективность работы системы ПРО «Железный купол» составляет около 90%.
Ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.