В Израиле сообщили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая

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Армия обороны Израиля сообщила, что из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю 3 350 ракет, 90% которых перехвачено системой ПВО «Железный купол».
В Израиле сообщили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая
  • Reuters

«На 19:00 понедельника с начала кампании (10 мая) около 3 350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила около 90% из них», — приводит ТАСС заявление израильской армии.

Армия отмечает, что эффективность работы системы ПРО «Железный купол» составляет около 90%.

Ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

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