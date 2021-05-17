Израиль ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

«Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере Газы. Оперштаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки», — приводит ТАСС заявление израильской армии.

Ранее в израильской армии сообщили, что «истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа».

Также сообщалось, что в ряде городов Израиля сработали сирены воздушной тревоги.