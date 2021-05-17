Блинкен прокомментировал палестино-израильский конфликт
- Reuters
«Мы активно работаем за кулисами, чтобы попытаться прекратить конфликт», — цитирует РИА Новости Блинкена.
16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.
Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.
Также пресс-служба израильских войск сообщила, что из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет.