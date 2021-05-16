МИД ФРГ считает правом Израиля на самооборону удары по сектору Газа
- Reuters
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«Израиль пользуется правом на самооборону, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС», — сказал он изданию Bild am Sonntag.
Маас призвал остановить «ракетный террор» и насилие и вернуться к переговорам между Израилем и Палестиной.
Ранее в ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Тель-Авив и Ашдод.
В то же время армия Израиля нанесла удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС, а также уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».