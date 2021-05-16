МИД ФРГ считает правом Израиля на самооборону удары по сектору Газа

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Израиль имеет право на самооборону в ситуации с ракетными обстрелами сектора Газа.
МИД ФРГ считает правом Израиля на самооборону удары по сектору Газа
  • Reuters
  • © Raneen Sawafta

«Израиль пользуется правом на самооборону, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС», — сказал он изданию Bild am Sonntag.

Маас призвал остановить «ракетный террор» и насилие и вернуться к переговорам между Израилем и Палестиной.

Ранее в ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Тель-Авив и Ашдод.

В то же время армия Израиля нанесла удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС, а также уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить