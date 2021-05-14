Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится «сколько потребуется»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».
Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится «сколько потребуется»
  • Reuters

«Последнее слово ещё не сказано, и этот процесс будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы восстановить спокойствие и безопасность в Израиле», — приводит заявление израильского премьер-министра издание Donia Al-Watan.

Он сделал такое заявление после того, как армия сообщила об атаках по целям в палестинском анклаве с земли и с воздуха.

Нетаньяху также сказал, что «ХАМАС заплатит очень высокую цену».

Ранее стало известно, что армия Израиля начала воздушную и наземную атаку сектора Газа.

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