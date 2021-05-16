В Индию доставлена вторая партия российской вакцины «Спутник V»
«Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — приводит ТАСС заявление Кудашёва.
Посол также отметил своевременность поставки лекарства.
«Российские специалисты заявили, что препарат эффективен и против новых штаммов коронавируса», — подчеркнул он.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективны против индийского штамма коронавируса.