В Индию доставлена вторая партия российской вакцины «Спутник V»

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Вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в индийской город Хайдарабад, заявил посол России в Индии Николай Кудашёв.

«Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — приводит ТАСС заявление Кудашёва.

Посол также отметил своевременность поставки лекарства.

«Российские специалисты заявили, что препарат эффективен и против новых штаммов коронавируса», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективны против индийского штамма коронавируса.

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