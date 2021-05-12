Голикова рассказала о ситуации с индийским штаммом коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По её словам, в России на сегодняшний день нет случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия получила образец индийского штамма коронавируса.