Голикова рассказала о ситуации с индийским штаммом коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективны против индийского штамма коронавируса.

Об этом сообщило РИА Новости.

По её словам, в России на сегодняшний день нет случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия получила образец индийского штамма коронавируса.