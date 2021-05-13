Росавиация выпустила рекомендации на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Российским авиакомпаниям на фоне обострения палестино-израильского конфликта рекомендуется постоянно мониторить данные о ситуации в регионе, выбирать альтернативные маршруты и быть готовыми при необходимости прекратить полёты над данной территорией, говорится в сообщении Росавиации.

«Обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона... предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полётов над возникшей зоной вооружённого конфликта... на основе других предупреждений и доступных источников информации», — говорится на сайте ведомства.

При этом рекомендуется особое внимание уделить уровню профессиональной подготовки членов экипажей, осуществляющих полёты в указанном регионе.

Ранее в секторе Газа заявили о 67 погибших от авиаударов Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям.