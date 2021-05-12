В МИД России рассказали о контактах с США по Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов рассказал о контактах с США по Арктике.

Он сообщил, что «прямых непосредственно контактов между внешнеполитическими ведомствами по Арктике не было».

«Но вместе с тем были и опосредованные контакты по арктической проблематике и нашего посла в Вашингтоне Анатолия Ивановича Антонова с представителями госдепартамента, и, соответственно, здесь, в Москве, у меня были контакты и у руководства Министерства иностранных дел с послом (США Джоном. — RT) Салливаном и обсуждалась арктическая проблематика», — цитирует РИА Новости Корчунова.

Ранее в Пентагоне заявили, что «очень внимательно» следят за действиями России в Арктике.

Между тем в российском МИД отметили, что власти принимают меры оборонительного характера в Арктическом регионе из-за возрастающего внимания к нему со стороны НАТО. Речь идёт в том числе об обеспечении безопасности судоходства в акватории Северного морского пути.