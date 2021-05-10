В Совфеде оценили планы взыскать с России компенсацию за взрывы во Врбетице

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал намерение Чехии потребовать у России компенсацию в размере около 1 млрд крон (около 3,5 млрд рублей) за взрывы во Врбетице в 2014 году.
В Совфеде оценили планы взыскать с России компенсацию за взрывы во Врбетице
  • Reuters

«Это возмутительно с точки зрения тех стандартов, о которых говорят в Чехии, в Европе о том, что можно наказывать человека или юридическую организацию только за доказанные правонарушения. В данном случае они, ничего не доказав и голословно обвинив Россию в том, что произошло на складах во Врбетице, уже решили выдвигать финансовые иски к России», — заявил Цеков.

Он также выразил уверенность в том, что у Чехии не будет перспектив взыскать от России компенсацию за инцидент во Врбетице в рамках международных судебных инстанций.

«Абсолютно убеждён в том, что Россия ничего выплачивать не будет, и у меня очень большая уверенность в том, что у Чехии не будет возможности доказать, что Россия имеет отношение к трагедии, которая произошла на этом складе», — добавил сенатор.

Ранее Министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения заявила, что Прага намерена взыскать от России эти средства «в соответствии с международным правом».

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