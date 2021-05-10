В Госдуме оценили заявление о компенсации от России из-за взрывов во Врбетице

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил заявление о компенсации от России из-за взрывов во Врбетице.

«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб России к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе хайли лайкли, абсурдны», — цитирует ТАСС Слуцкого.

Он подчеркнул, что «никто никаких компенсаций платить не будет».

Как ранее сообщалось, министр финансов Чехии Алёна Шиллерова заявила, что Прага потребует у России компенсацию в размере около 1 млрд крон (около 3,5 млрд рублей) за взрывы во Врбетице в 2014 году.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми» и «путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.