Число жертв взрывов около школы в Кабуле увеличилось до 85

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Число погибших в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле достигло 85, количество пострадавших превысило 150.
Число жертв взрывов около школы в Кабуле увеличилось до 85
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на офис второго вице-президента Сарвара Даниша.

Как отмечает телеканал, ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось о 63 погибших.

Серия взрывов произошла 8 мая рядом с женской школой в районе Кабула Даште Барчи, когда ученики покидали здание.

Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».

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