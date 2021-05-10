Число жертв взрывов около школы в Кабуле увеличилось до 85
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на офис второго вице-президента Сарвара Даниша.
Как отмечает телеканал, ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее сообщалось о 63 погибших.
Серия взрывов произошла 8 мая рядом с женской школой в районе Кабула Даште Барчи, когда ученики покидали здание.
Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».