TOLO: в Кабуле произошла серия взрывов
- Reuters
По данным телеканала, поступают сообщения о том, что взрывы могли произойти в результате ракетной атаки.
К настоящему времени ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.
Blasts Near Girls' School in Kabul; 15 People Killedhttps://t.co/tr0oorbsa8pic.twitter.com/RFQw2AcT8a— TOLOnews (@TOLOnews) May 8, 2021
По информации агентства Pajhwok, ранения получили 35 человек.
30 апреля в афганском городе Пули-Алам произошёл взрыв, в результате погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 91 человек получил ранения.