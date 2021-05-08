TOLO: в Кабуле произошла серия взрывов

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По меньшей мере 15 человек погибли и 20 получили ранения в результате серии взрывов в Кабуле, в частности, атака произошла около школы, когда ученики покидали здание, пишет TOLOnews со ссылкой на источник в МВД.
TOLO: в Кабуле произошла серия взрывов
  • Reuters

По данным телеканала, поступают сообщения о том, что взрывы могли произойти в результате ракетной атаки.

К настоящему времени ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

По информации агентства Pajhwok, ранения получили 35 человек.

30 апреля в афганском городе Пули-Алам произошёл взрыв, в результате погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 91 человек получил ранения.

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