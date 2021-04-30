МВД Афганистана сообщило о 21 погибшем при взрыве в провинции Логар
- Reuters
جزئیات حملۀ موتربم در شهر پل علم: وزارت داخله میگوید که شمار جان باختهگان این حمله به 21 تن افزایش یافتهاست و 91 تن دیگر در این رویداد زخمی شدهاند. pic.twitter.com/t4BTTe0hR7— TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2021
Как рассказал глава провинциального совета Хасиб Станекзай, заминированный автомобиль взорвался около здания, которое использовалось как пансион. На момент атаки в здании находились будущие студенты, приехавшие на вступительные экзамены в университет.
Во время взрыва в здании также находились сотрудники службы безопасности, добавил он.
Инцидент произошёл вечером 30 апреля на востоке Афганистана в провинции Логар.