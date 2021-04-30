МВД Афганистана сообщило о 21 погибшем при взрыве в провинции Логар

При взрыве в афганском городе Пули-Алам погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 91 человек получил ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

جزئیات حملۀ موتربم در شهر پل علم: وزارت داخله می‌گوید که شمار جان باخته‌گان این حمله به 21 تن افزایش یافته‌است و 91 تن دیگر در این رویداد زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/t4BTTe0hR7 — TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2021

Как рассказал глава провинциального совета Хасиб Станекзай, заминированный автомобиль взорвался около здания, которое использовалось как пансион. На момент атаки в здании находились будущие студенты, приехавшие на вступительные экзамены в университет.

Во время взрыва в здании также находились сотрудники службы безопасности, добавил он.

Инцидент произошёл вечером 30 апреля на востоке Афганистана в провинции Логар.