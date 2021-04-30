МВД Афганистана сообщило о 21 погибшем при взрыве в провинции Логар

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При взрыве в афганском городе Пули-Алам погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 91 человек получил ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
МВД Афганистана сообщило о 21 погибшем при взрыве в провинции Логар
  • Reuters

Как рассказал глава провинциального совета Хасиб Станекзай, заминированный автомобиль взорвался около здания, которое использовалось как пансион. На момент атаки в здании находились будущие студенты, приехавшие на вступительные экзамены в университет.

Во время взрыва в здании также находились сотрудники службы безопасности, добавил он.

Инцидент произошёл вечером 30 апреля на востоке Афганистана в провинции Логар.

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