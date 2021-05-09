TOLO: при взрывах около школы в Кабуле погибли 63 человека

Афганский телеканал TOLOnews проинформировал о гибели 63 человек в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле. Об этом сообщили источники и родственники погибших.

По данным канала, пострадавшими числятся более 150 человек.

Министерство иностранных дел сообщает о 52 погибших, говорится в сообщении.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования в связи с гибелью людей, среди которых много детей. Он назвал нападение на невинных, особенно учеников, преступлением против человечности.

President Ghani, in a recorded message about the Kabul school attack, says that as the father of two children he shares the pain with every family that was affected in the deadly incident. pic.twitter.com/RnbRRgnyyA — TOLOnews (@TOLOnews) May 9, 2021

Серия взрывов произошла 8 мая рядом с женской школой в районе Кабула Даште Барчи, когда ученики покидали здание.

Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».