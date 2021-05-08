В США рассказали о правилах предоставления тестов на COVID-19 для въезда в страну

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил въезжающим в Соединённые Штаты предоставлять тесты для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Как пишет РИА Новости, согласно новым правилам, прибывающие в США авиапассажиры теперь могут использовать самостоятельные тесты на коронавирусную инфекцию, которые не противоречат ряду критериев CDC.

Отмечается, что тест должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Кроме того, процедура тестирования должна проводиться под надзором службы телемедицины. Подрядчику услуг нужно будет подтвердить личность сдающего тест пассажира, итог тестирования и сделать отчёт по процедуре.

В марте экс-глава центра заболеваний США высказался о происхождении коронавируса.