В США рассказали о правилах предоставления тестов на COVID-19 для въезда в страну
- Reuters
Как пишет РИА Новости, согласно новым правилам, прибывающие в США авиапассажиры теперь могут использовать самостоятельные тесты на коронавирусную инфекцию, которые не противоречат ряду критериев CDC.
Отмечается, что тест должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Кроме того, процедура тестирования должна проводиться под надзором службы телемедицины. Подрядчику услуг нужно будет подтвердить личность сдающего тест пассажира, итог тестирования и сделать отчёт по процедуре.
В марте экс-глава центра заболеваний США высказался о происхождении коронавируса.