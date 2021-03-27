Экс-глава центра заболеваний США высказался о происхождении коронавируса

Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вирусолог Роберт Редфилд в беседе с CNN выразил мнение, что распространение коронавируса нового типа началось с китайской лаборатории в Ухани.

Как предположил Редфилд, вирус мог начать передаваться «примерно в сентябре-октябре в Ухани» (2019 года. — RT).

«Это по моим ощущениям, только мнение. Теперь мне можно иметь мнение», — сказал он.

По словам вирусолога, коронавирус мог выйти за пределы лаборатории случайно, однако, как подчёркивается в материале, твёрдых доказательств теории лабораторной утечки по-прежнему нет.

«Другие в это не верят, это нормально. Наука в конце концов это выяснит. Нередко респираторные патогены, над которыми работают в лаборатории, заражали лабораторных работников», — сказал бывший глава CDC.

Ранее президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении коронавирусной инфекции, однако он намерен дождаться, пока научное сообщество вынесет заключение по этому поводу.

Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.