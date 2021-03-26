ВОЗ планирует выпустить доклад по поездке в Ухань в ближайшие дни

Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.

«Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать», — цитирует РИА Новости главу группы Питера Бена Эмбарека.

По его словам, сейчас эксперты находятся на стадии вычитки документа.

Он также отметил, что процесс завершения документа является трудоёмким ввиду большого количества данных.

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.