Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса

Президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«У меня есть теории, но я не учёный», — сказал Байден в ответ на вопрос журналистов, есть ли у него теории о происхождении COVID-19.

Он подчеркнул, что дождётся, пока научное сообщество вынесет заключение о происхождении коронавируса.

Ранее сообщалось, что доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.