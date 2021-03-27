Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса
«У меня есть теории, но я не учёный», — сказал Байден в ответ на вопрос журналистов, есть ли у него теории о происхождении COVID-19.
Он подчеркнул, что дождётся, пока научное сообщество вынесет заключение о происхождении коронавируса.
Ранее сообщалось, что доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.
18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.