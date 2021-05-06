В ЦПВС высказались о действиях в САР возглавляемой США коалицией

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Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов прокомментировал действия в САР возглавляемой США коалицией.
В ЦПВС высказались о действиях в САР возглавляемой США коалицией
  • Reuters

«Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирийской Арабской Республики», — цитирует РИА Новости Карпова.

Он отметил, что «действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования».

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен сохранять присутствие в Сирии.

Также в межведомственных координационных штабах России и САР отмечали, что в Сирии возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников, которые провоцируют тяжёлое экономическое положение и гуманитарную катастрофу в стране.

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