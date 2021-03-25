В Сирии заявили о риске нового миграционного кризиса

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В Сирии возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников, которые провоцируют тяжёлое экономическое положение и гуманитарную катастрофу в стране, отметили в межведомственных координационных штабах России и САР.
В Сирии заявили о риске нового миграционного кризиса
  • Reuters

«Нанесённый американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведёт к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис», — говорится в комментарии на сайте Минобороны России.

Введение «удушающих» экономических мер против Сирии замедляет возвращение граждан в места своего проживания, а также восстановление жизненно важной инфраструктуры в стране, говорится в заявлении.

В штабах России и САР призвали западные страны прекратить политизировать ситуацию в Сирии, отказаться от односторонних санкций и незаконной военной оккупации территорий этой страны и сосредоточить усилия на оказании реальной помощи сирийскому народу.

Ранее в Пентагоне заявили о намерении сохранять присутствие в Сирии. В то же время в Сирии заявили о цели Запада безнаказанно разграбить страну.

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