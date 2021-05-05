Главы МИД G7 прокомментировали ситуацию в Мьянме

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Министры иностранных дел стран G7 прокомментировали ситуацию в Мьянме.
Главы МИД G7 прокомментировали ситуацию в Мьянме
  • Reuters

«Мы самым решительным образом осуждаем военный переворот в Мьянме. Мы призываем военных немедленно прекратить чрезвычайное положение, восстановить подачу электроэнергии и освободить всех произвольно задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, правозащитников, журналистов, членов гражданского общества, учёных, учителей, медиков. Мы осуждаем насилие, совершённое военными, и жестокое подавление мирных акций протеста... Мы обязуемся и далее принимать меры по предотвращению поставок всех видов вооружений, боеприпасов и военного оборудования в Мьянму», — приводит ТАСС текст документа, принятого по итогам очной встречи глав внешнеполитических ведомств G7.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме и призывает все стороны к диалогу.

Также сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции в отношении десяти граждан Мьянмы и двух контролируемых военными компаний.

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