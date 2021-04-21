В МИД России прокомментировали ситуацию в Мьянме

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Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме и призывает все стороны к диалогу. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичёв.

«Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ чётко сформулирована в заявлении председателя совета от 10 марта этого года. В нём решительно осуждается насилие против участников мирных протестов», — цитирует РИА Новости Ильичёва.

Он подчеркнул, что Россия «полностью разделяет эту сбалансированную позицию».

По словам Ильичёва, в Москве уверены: чтобы «избежать дальнейшей эскалации, СБ ООН следует и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами».

Дипломат также отметил, что «непременным условием предпринимаемых усилий должна стать последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Ранее в российском МИД заявили, что санкционное давление на действующие власти Мьянмы контрпродуктивно и подталкивает жителей страны к гражданскому конфликту.

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