В МИД России отметили контрпродуктивность санкций против властей Мьянмы

Санкционное давление на действующие власти Мьянмы контрпродуктивно и подталкивает жителей страны к гражданскому конфликту. Об этом заявили в российском МИД.

«В контексте текущей ситуации в Мьянме курс на угрозы и давление, в том числе с использованием санкционного инструментария против действующих мьянманских властей, бесперспективен и крайне опасен», — приводит Интерфакс сообщение департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что такая линия поведения способствует стравливанию сторон и подталкивает жителей Мьянмы к «полномасштабному гражданскому конфликту». Москва также выступает против применения односторонних санкций, вводимых отдельными странами в обход Совета Безопасности ООН.

«Считаем, что такого рода произвольно принимаемые принудительные меры являются контрпродуктивными и оказывают дестабилизирующий эффект на систему международных отношений», — добавили в МИД.

Ранее в ООН сообщили, что располагают данными о гибели 568 мирных жителей за время политического кризиса в Мьянме.