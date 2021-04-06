В МИД России отметили контрпродуктивность санкций против властей Мьянмы

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Санкционное давление на действующие власти Мьянмы контрпродуктивно и подталкивает жителей страны к гражданскому конфликту. Об этом заявили в российском МИД.
В МИД России отметили контрпродуктивность санкций против властей Мьянмы
  • РИА Новости

«В контексте текущей ситуации в Мьянме курс на угрозы и давление, в том числе с использованием санкционного инструментария против действующих мьянманских властей, бесперспективен и крайне опасен», — приводит Интерфакс сообщение департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что такая линия поведения способствует стравливанию сторон и подталкивает жителей Мьянмы к «полномасштабному гражданскому конфликту». Москва также выступает против применения односторонних санкций, вводимых отдельными странами в обход Совета Безопасности ООН.

«Считаем, что такого рода произвольно принимаемые принудительные меры являются контрпродуктивными и оказывают дестабилизирующий эффект на систему международных отношений», — добавили в МИД.

Ранее в ООН сообщили, что располагают данными о гибели 568 мирных жителей за время политического кризиса в Мьянме.

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