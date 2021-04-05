В ООН назвали число жертв политического кризиса в Мьянме

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В ООН располагают данными о гибели 568 мирных жителей за время политического кризиса в Мьянме. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН назвали число жертв политического кризиса в Мьянме
  • Reuters

«Ещё 18 человек были убиты на выходных. По данным на сегодняшний день, Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило надёжные сведения об убийстве по меньшей мере 568 женщин, детей и мужчин с момента, когда военные установили контроль над правительством», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик отметил, что сотрудники ООН в Мьянме по-прежнему обеспокоены ситуацией в стране.

Ранее американский Госдепартамент предписал «необязательным» дипломатам и другим госслужащим США покинуть Мьянму вместе с семьями.

29 марта торговое представительство США приостановило все контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.

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