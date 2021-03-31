Постпред США при ООН рассказала о встрече Совбеза по Мьянме

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что планируется обсудить на встрече Совбеза ООН по Мьянме.
Постпред США при ООН рассказала о встрече Совбеза по Мьянме
  • Reuters

По её словам, на закрытом заседании 31 марта члены Совбеза рассмотрят возможные действия в отношении военных, совершивших госпереворот в Мьянме.

«Сегодня пройдёт встреча, на которой мы рассмотрим, какие ещё действия мы можем предпринять», — цитирует её ТАСС.

Ранее американский Госдепартамент предписал «необязательным» дипломатам и другим госслужащим США покинуть Мьянму вместе с семьями.

29 марта торговое представительство США приостановило все контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.

Как сообщили в американском торговом ведомстве, приостановка останется в силе «до возвращения демократически избранного правительства» Мьянмы.

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