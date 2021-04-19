ЕС ввёл санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

Европейский союз ввёл санкции в отношении десяти граждан Мьянмы и двух контролируемых военными компаний.

«Принятые санкции конкретно нацелены на экономические интересы военного режима Мьянмы, ответственного за свержение демократически избранного правительства. Санкции разработаны таким образом, чтобы избежать неоправданного вреда народу Мьянмы», — приводит Интерфакс постановление Совета ЕС.

Отмечается, что физические лица, ставшие объектом санкций, «ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Мьянме, а также за репрессии и серьёзные нарушения прав человека».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз в ближайшее время введёт экономические санкции против военных Мьянмы.