ЕС ввёл санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

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Европейский союз ввёл санкции в отношении десяти граждан Мьянмы и двух контролируемых военными компаний.
ЕС ввёл санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме
  • Reuters

«Принятые санкции конкретно нацелены на экономические интересы военного режима Мьянмы, ответственного за свержение демократически избранного правительства. Санкции разработаны таким образом, чтобы избежать неоправданного вреда народу Мьянмы», — приводит Интерфакс постановление Совета ЕС.

Отмечается, что физические лица, ставшие объектом санкций, «ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Мьянме, а также за репрессии и серьёзные нарушения прав человека».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз в ближайшее время введёт экономические санкции против военных Мьянмы.

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