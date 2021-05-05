Военный эксперт объяснил значение учений НАТО Defender Europe 2021

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RT
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.
Военный эксперт объяснил значение учений НАТО Defender Europe 2021
  • Reuters

Эксперт объяснил, что старт широкомасштабных учений может быть связан со сменой команды Белого дома в США.

«Они нам объясняют, что это якобы по плану, мы должны понимать, что сменилась команда в Белом доме. Мы должны понимать, что предыдущий президент США Дональд Трамп и его команда не обращали внимание на европейских союзников... Произошла смена команды: руководитель Госдепа Энтони Блинкен сказал, что надо оживить работу НАТО, особенно против России», — заявил Кошкин.

По его словам, НАТО пытается опробовать свою военную инфраструктуру вблизи российских границ, чтобы «передать России артиллерийский привет».

«Идёт очень большая переброска войск из Северной Америки... Мы столкнулись с широкоформатными учениями, задача которых — приблизить военную структуру к российским границам», — добавил специалист.

Ранее в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.

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