Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии.

«Наверняка проблема у них в этом, масштаб распространения вируса у них такой, что им не хватает ресурсов», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Колбасов, если нет своевременного выявления и изоляции заболевших, то получается такой рост, когда его сложно контролировать.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.