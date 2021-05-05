Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии
  • Reuters

«Наверняка проблема у них в этом, масштаб распространения вируса у них такой, что им не хватает ресурсов», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Колбасов, если нет своевременного выявления и изоляции заболевших, то получается такой рост, когда его сложно контролировать.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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