ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико
- Reuters
«Мы были очень опечалены, услышав новости и увидев ужасающие кадры. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — цитирует РИА Новости заявление Дюжаррика.
Ранее сообщалось, что власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста с находившимся на нём поездом.
4 мая на юго-востоке Мехико в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) обрушился метромост с находившимся на нём поездом.
Погибли 24 человека, ещё 70 пострадали.