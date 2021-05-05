ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семьям погибших при обрушении метромоста в Мехико.

«Мы были очень опечалены, услышав новости и увидев ужасающие кадры. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — цитирует РИА Новости заявление Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста с находившимся на нём поездом.

4 мая на юго-востоке Мехико в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) обрушился метромост с находившимся на нём поездом.

Погибли 24 человека, ещё 70 пострадали.