ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семьям погибших при обрушении метромоста в Мехико.
ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико
  • Reuters

«Мы были очень опечалены, услышав новости и увидев ужасающие кадры. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — цитирует РИА Новости заявление Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста с находившимся на нём поездом.

4 мая на юго-востоке Мехико в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) обрушился метромост с находившимся на нём поездом.

Погибли 24 человека, ещё 70 пострадали.

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