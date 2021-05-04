В Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом

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На юго-востоке Мехико в районе станции Оливос на 12-й линии метро обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Погибли 13 человек, ещё 70 пострадали, сообщают местные власти.
В Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом
  • © Reuters

Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила, что находится на месте происшествия.

В январе 2020 года сообщалось, что в метро Неаполя столкнулись три состава, один из которых следовал без пассажиров. В результате происшествия 13 пострадавших были госпитализированы.

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