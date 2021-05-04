В Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом

На юго-востоке Мехико в районе станции Оливос на 12-й линии метро обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Погибли 13 человек, ещё 70 пострадали, сообщают местные власти.

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Hasta ahora, autoridades confirman 70 lesionados y 13 personas que perdieron la vida en accidente del #metro línea 12. pic.twitter.com/BItrPFqUVX — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021 Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила, что находится на месте происшествия. В январе 2020 года сообщалось, что в метро Неаполя столкнулись три состава, один из которых следовал без пассажиров. В результате происшествия 13 пострадавших были госпитализированы.