В Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом
- © Reuters
Hasta ahora, autoridades confirman 70 lesionados y 13 personas que perdieron la vida en accidente del #metro línea 12. pic.twitter.com/BItrPFqUVX— SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021
Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила, что находится на месте происшествия.
В январе 2020 года сообщалось, что в метро Неаполя столкнулись три состава, один из которых следовал без пассажиров. В результате происшествия 13 пострадавших были госпитализированы.