Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 24

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Число погибших в результате обрушения метромоста в районе станции «Оливос» на юго-востоке Мехико возросло до 24. Об этом заявила глава управления рисками и гражданской защиты Мехико Мириам Урсуа.
Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 24
  • Reuters

«Всего, к сожалению, скончались 24 человека: 21 — на месте происшествия и ещё трое — в больнице», — приводит РИА Новости слова Урсуа.

По её словам, на данный момент идентифицированы лишь пять человек из числа погибших.

Как отмечается, над установлением личности остальных работает прокуратура.

4 мая в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом.

Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста.

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