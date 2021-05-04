Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 24
- Reuters
«Всего, к сожалению, скончались 24 человека: 21 — на месте происшествия и ещё трое — в больнице», — приводит РИА Новости слова Урсуа.
По её словам, на данный момент идентифицированы лишь пять человек из числа погибших.
Как отмечается, над установлением личности остальных работает прокуратура.
4 мая в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом.
Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста.