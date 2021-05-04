Мехико привлечёт к расследованию ЧП с метромостом международную компанию

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Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения метромоста с находившимся на нём поездом, рассказала мэр города Клаудиа Шейнбаум.
Мехико привлечёт к расследованию ЧП с метромостом международную компанию
  • Reuters

«...Также мы ищем международную компанию, имеющую сертификат (на исследования. — RT) как в сфере метро, так и в сфере структурных вопросов, чтобы она провела внешнюю экспертизу и чтобы мы могли узнать причины этого печального инцидента», — цитирует РИА Новости Шейнбаум.

По её словам, прокуратура, в свою очередь, также доведёт до конца экспертизу по выяснению причин ЧП.

4 мая в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом.

В результате инцидента 25 человек погибли и 79 госпитализированы.

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