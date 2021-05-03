В британском МИД оценили отношения России и Великобритании

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, передаёт РИА Новости.
В британском МИД оценили отношения России и Великобритании
  • globallookpress.com

«Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение», — цитирует агентство министра.

Рааб заметил, что это касается ситуации на границе с Украиной, кибератак, дезинформации, а также применения химического оружия, в том числе якобы на российской территории.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал проведение очной встречи глав МИД стран G7.

Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 пройдёт с 3 по 5 мая в Лондоне.

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