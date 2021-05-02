Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 состоится в мае

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что с 3 по 5 мая 2021 года в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.