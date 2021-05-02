Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 состоится в мае

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что с 3 по 5 мая 2021 года в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.

«Министры обсудят противодействие новым глобальным угрозам, защиту демократии, защиту прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии», — цитирует РИА Новости заявление британского МИД.

Помимо представителей стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Великобритания) на встречу в качестве гостей также приглашены дипломаты из Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Ожидается, что Рааб проведёт двусторонние встречи с каждым из министров G7 и с приглашёнными гостями в течение недели.

В феврале главы стран «Большой семёрки» G7 поддержали проведение летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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