Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 состоится в мае
«Министры обсудят противодействие новым глобальным угрозам, защиту демократии, защиту прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии», — цитирует РИА Новости заявление британского МИД.
Помимо представителей стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Великобритания) на встречу в качестве гостей также приглашены дипломаты из Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Ожидается, что Рааб проведёт двусторонние встречи с каждым из министров G7 и с приглашёнными гостями в течение недели.
В феврале главы стран «Большой семёрки» G7 поддержали проведение летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.