Маас прокомментировал проведение очной встречи глав МИД стран G7

Встреча глав МИД стран G7 предоставит участникам первый шанс на углубление диалога после смены власти в США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года — не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей», — цитирует ТАСС Мааса.

По его словам, «за эти три года мир не остановился на месте».

«Лондон является первой возможностью для углублённого стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации (президента США Джо. — RT) Байдена. Мы хотим использовать этот шанс», — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что с 3 по 5 мая в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.