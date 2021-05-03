Генсек ООН призвал правительства всех стран поддерживать свободу СМИ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в честь Всемирного дня свободы печати призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ.
Генсек ООН призвал правительства всех стран поддерживать свободу СМИ
  • Reuters

«Свободная и независимая журналистика является нашим величайшим союзником в борьбе с дезинформацией и распространением лживых сведений», — заявил Гутерреш в ходе онлайн-мероприятия, посвящённого свободной прессе.

Он рассказал, что во время пандемии журналисты многих стран подвергались большому личному риску, в том числе ограничениям, цензуре и задержаниям.

Генсек ООН выразил надежду на то, что «информация останется жизненно важным общественным благом для всех».

В феврале Гутерреш рассказал о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека.

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