Генсек ООН призвал правительства всех стран поддерживать свободу СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в честь Всемирного дня свободы печати призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ.

«Свободная и независимая журналистика является нашим величайшим союзником в борьбе с дезинформацией и распространением лживых сведений», — заявил Гутерреш в ходе онлайн-мероприятия, посвящённого свободной прессе.

Он рассказал, что во время пандемии журналисты многих стран подвергались большому личному риску, в том числе ограничениям, цензуре и задержаниям.

Генсек ООН выразил надежду на то, что «информация останется жизненно важным общественным благом для всех».

В феврале Гутерреш рассказал о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека.