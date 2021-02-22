Генсек ООН рассказал о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека

Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на ситуацию с правами человека в мире. Об этом сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, пандемия коронавируса показала взаимосвязанный «характер нашей человеческой семьи» и прав человека — гражданских, культурных, экономических, политических и социальных.

«COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привёл к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений», — приводит РИА Новости его слова на 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Гутерреш отметил, что потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов негативно повлияли на жизнь сотен миллионов людей.

Ранее Генсек ООН заявил, что распространение вакцин от COVID-19 в мире осуществляется несправедливо и неравномерно.