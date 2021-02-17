В ООН заявили о несправедливом распределении вакцин от COVID-19
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Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее... Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», — цитирует его ТАСС.
Гутерреш подчеркнул, что если позволить вирусу распространяться в развивающихся странах, то он «будет мутировать снова и снова».
В итоге, по его мнению, это может привести к тому, что «пандемия может значительно продлиться».
Ранее Гутерреш призвал страны мира к «вакцинной солидарности».