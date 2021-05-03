В ВОЗ назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга назвал сумму, которая потребуется в 2022 году для обеспечения вакцинации от коронавирусной инфекции большей части взрослого населения в мире.
В ВОЗ назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму
  • Reuters

«От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослых во всём мире», — сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что на данный момент международное партнёрство по обеспечению доступа к лекарствам от коронавируса и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд.

Ранее стало известно, что в ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19.

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