В ВОЗ назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга назвал сумму, которая потребуется в 2022 году для обеспечения вакцинации от коронавирусной инфекции большей части взрослого населения в мире.

«От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослых во всём мире», — сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что на данный момент международное партнёрство по обеспечению доступа к лекарствам от коронавируса и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд.

Ранее стало известно, что в ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19.