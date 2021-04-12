В ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает примеры использования двух различных вакцин для прививки от коронавируса. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

«В мире проводятся исследования, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей», — цитирует ТАСС О’Брайен.

Она уточнила, что в ВОЗ изучают результаты этих исследований.

В частности, по словам О’Брайен, в Великобритании изучается возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca.

«Такие данные были бы крайне ценными. Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания», — подчеркнула представитель организации.

Ранее директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар заявил, что организация не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.