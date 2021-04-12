В ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19
- Reuters
«В мире проводятся исследования, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей», — цитирует ТАСС О’Брайен.
Она уточнила, что в ВОЗ изучают результаты этих исследований.
В частности, по словам О’Брайен, в Великобритании изучается возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca.
«Такие данные были бы крайне ценными. Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания», — подчеркнула представитель организации.
Ранее директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар заявил, что организация не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.