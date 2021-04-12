В ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает примеры использования двух различных вакцин для прививки от коронавируса. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.
В ВОЗ изучают данные о комбинировании различных вакцин от COVID-19
  • Reuters

«В мире проводятся исследования, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей», — цитирует ТАСС О’Брайен.

Она уточнила, что в ВОЗ изучают результаты этих исследований.

В частности, по словам О’Брайен, в Великобритании изучается возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca.

«Такие данные были бы крайне ценными. Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания», — подчеркнула представитель организации.

Ранее директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар заявил, что организация не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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