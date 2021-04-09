ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин

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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.
ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин
  • Reuters

«На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас», — сказал он в ответ на вопрос о допустимости смешивания и комбинирования разных вакцин при введении двух доз препарата.

9 апреля глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что лицам моложе 55 лет, уже получившим первый компонент препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введут вторую дозу другой вакцины.

В марте экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

Тем не менее во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет.

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